На 10 км федеральной автодороги М-7 «Волга», подъезд к городу Иваново (в черте города Владимира) до...

На 10 км федеральной автодороги М-7 «Волга», подъезд к городу Иваново (в черте города Владимира) до конца ноября поменяется схема организации дорожного движения. Здесь закрывается возможность совершать левоповоротные маневры на примыкании от ул.Пригородная (Семязино). На участке установят 770 метров разделительного барьерного ограждения, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Развернуться в сторону Нижнего Новгорода можно будет на перекрестке М-7 «Волга» с проспектом Ленина (км 9+220). В сторону Москвы – на пересечении федеральной автодороги с бульваром Художника Иванова (км 11+600) через накопительный карман и под разрешающий сигнал светофора. Фазы светофоров для поворота налево и разворота увеличат. При необходимости в их работу внесут дополнительные корректировки. Дорожные службы будут отслеживать обстановку на перекрестках.Изменение схемы движения выполняется по предложению ГИБДД и согласовано с администрацией города Владимира. О необходимости ликвидации левого поворота также неоднократно говорили пользователи автодороги и представители общественных организаций. Отметим, что он характеризуется высокой аварийностью. В 2018-2021 гг. здесь произошло семь ДТП, в которых 10 человек получили травмы.Фото: pixabay.com