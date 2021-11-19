Самый высокий уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 среди субъектов и регионов России зафиксирован в Московской области. Об этом заявила вице-премьер России ..

Самый высокий уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 среди субъектов и регионов России зафиксирован в Московской области. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.По словам Голиковой, в Подмосковье защиту от ковида получили 69,6% граждан. Таким образом, регион обогнал даже Москву, в которой уровень иммунитета составил 67,1%. Помимо них в число лидеров также вошли Санкт-Петербург, Чечня, Карелия, Севастополь, Белгородская и Мурманская области, Чукотка, Ненецкий автономный округ и Тува, сообщает "".