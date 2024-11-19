Ольга Бузова попала в объектив журналистов.

Ольга Бузова попала в объектив журналистов.Недавно Ольга Бузова публично заявила, что в следующем году она твердо намерена родить ребенка и создать семью. Артистка поделилась планами с журналистами. В 2025 году певица обзаведется ребенком, после чего на год возьмет творческий перерыв. А в 2026 году Оля даст большой сольный концерт в честь юбилея своей карьеры.Если исполнительница хита "Мало половин" настроена столь серьезно, то очевидно, что ее сердце не свободно. В соцсетях Бузова периодически намекает на наличие возлюбленного, публикует фото с молодым человеком, где не видно его лица. На днях на своем концерте артистка страстно поцеловалась с Олегом Майами. В Сети сразу поползли слухи об их воссоединении, ведь раньше пару связывали романтические отношения. Однако позже Майами отверг подобные предположения, заявив, что между ними стоит лишь работа, ведь исполнители записали совместный трек.Кто этот неизвестный, завоевавший сердце Бузовой, пока неизвестно, но Ольга настроена весьма серьезно. Недавно ее застукали в свадебном салоне за примеркой платья. Артистка была там не одна, а со своей командой. Журналисты выяснили, что некоторые экземпляры пришлись певице по душе.К тому же уже несколько месяцев Оля не снимает роскошное кольцо с безымянного пальца. Эксперты оценили ее украшение в 45 миллионов рублей.