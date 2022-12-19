Так отмечен в православном календаре нынешний праздник, о котором знают очень многие, даже не особо следящие за такого рода событиями.

Так отмечен в православном календаре нынешний праздник, о котором знают очень многие, даже не особо следящие за такого рода событиями. Это день памяти святого а, архиепископа Ликийских, отмечаемый по новому стилю 19 декабря. Сегодня, по преданию, «Никола-угодник спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу Земли Русской, обходя её в один день из конца в конец. И убегают от него... все духи тьмы». Говорят, что на Николу зима с гвоздём ходит, крыши ладит. Множество самых разных обычаев отмечать этот день существовало издавна в российских губерниях. Но одно связывало прочно: величайшее поклонение Святому, разнообразие написанных ликов Николая Чудотворца и огромное количество храмов, выстроенных в его честь.В музее-заповеднике «Александровская слобода» есть икона, неразрывно связанная со святым и нашим краем. Называется она «Никола Можайский с житием», по местонахождению первого сохранившегося памятника подобного извода – деревянной скульптуры Николы из города Можайска (XV или XVI вв.). Изображение самого Чудотворца (в рост) помещено в центре, вокруг которого в 10 отдельных клеймах иконописец изобразил основные вехи его жития и чудес. В нижней части поля иконы имеется надпись (что особо ценно) с ее датировкой и авторством: «1752 году писал сей образ иконописец Кирилл Афанасьев сын Сивков». В 1967 г. она поступила в Александровский краеведческий музей из церкви Благовещенского погоста деревни Тимошкино Флорищинского сельсовета Кольчугинского района Владимирской области. Была она в совершенно плачевном состоянии и представляла собой непримечательную темную доску.Благодаря музею прошла несколько этапов реставрации: сначала в ГЦХНРМ им. Грабаря - 1970г., затем в 1985г. во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и в 2006 г. – у С.В. Красулиной во «Владспецреставрации». Все специалисты сходятся во мнении, что Кирилл Сивков – мастер «демонстрирующий высокое художественное качество провинциальной среднерусской иконописи XVIII века». Он создал убедительные, полновесные образы, обладающие незаурядной внутренней силой. Эксперты отмечают, что Сивков, вероятно, был местным мастером, к которому и обратились с заказом написать этот храмовый образ. Над сказать, что «Никола Можайский» привлекает особое внимание гостей музея-заповедника.Кстати, интересно, что на Николу зимнего на Руси непременно пекли пироги, так что есть хороший повод поддержать «вкусную» традицию.