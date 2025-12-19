Англия. Университет. На экзамен приходит юный англичанин и обращается к преподавателю:
- А знаете ли Вы, сэр, что по полномочному закону британской империи от 1342 года, я во время экзамена имею право на кабаний окорок и фунт пива.
Преподаватель офигел, но побежал к историкам советоватся, перерыли библиотеку, сорвали экзамен, но все-таки нашли этот закон.
Переэкзаменовка. Студент, ухмыляючись, сидит и ждет. Преподаватель:
- А знаете ли Вы, юноша, что по полномочному закону британской империи от 1465 года студентов, пришедших на экзамен без меча и обмундирования, изгоняют из университета.
еще анекдот!