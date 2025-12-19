Когда же участок федеральной трассы Р-132 в районе Лемешков станет безопасным и перестанет оставлять водителей без колёс? Эту тему «Шестой канал» поднимает уже не в первый раз. Мы

Когда же участок федеральной трассы Р-132 в районе Лемешков станет безопасным и перестанет оставлять водителей без колёс? Эту тему «Шестой канал» поднимает уже не в первый раз. Мы рассказывали о десятках пострадавших водителей. Вопросы по дорожной обстановке мы задавали балансодержателю трассы, сотрудникам Госавтоинспекции, консультировались с автоюристами. Устойчивого решения до сих пор нет. После выхода второго