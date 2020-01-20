На следующий день после праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января, православные вспоминают святого пророка, которому выпала честь возложить руку на Иисуса Христа. 20 января, согласно церковному календарю, празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

На следующий день после праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января, православные вспоминают святого пророка, которому выпала честь возложить руку на Иисуса Христа. 20 января, согласно церковному календарю, празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.История праздникаСвятой Иоанн Креститель жил аскетом в пустыне и совершалсвященные омовения для очищения от грехов. Именно отсюда берет свое началотаинство крещения. Именно ему выпала величайшая честь крестить Исуса Христа вводах реки Иордан. После этого пророк засвидетельствовал людям о Явлении ПресвятойТроицы в момент омовения Сына Божьего.Таким образом, святой пророк Иоанн Креститель стал связующимзвеном между старой Ветхозаветной и Новозаветной Христовой Церковью. Вцерковных песнопениях Иоанна Предтечу сравнивают с утренней звездой, котораясветит ярче других небесных светил и предвещает приход духовного Солнца – Христа.Святой пророк был обезглавлен по приказу правителя ИродаАнтипы в результате интриг иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. Нетленнаяголова Иоанна Крестителя после отсечения была закопана в одном из поместийИрода. Согласно православной традиции, ее обретение происходило три раза.Каждому из них посвящен отдельный праздник.20 января православные празднуют Собор Предтечи и КрестителяГосподня Иоанна из-за церковного обычая, согласно которому на следующий деньпосле Великих праздников принято вспоминать тех святых, которые каким-тообразом связаны с этим событием.19 Янв 2020 в 10:01 PSTЗимний свадебник: традиции на Собор Предтечи и КрестителяГосподня ИоаннаВ народном календаре Собор Предтечи и Крестителя ГосподняИоанна 20 января называют также Иванов день, Иван Бражник или Зимний свадебник.Он знаменует собой завершение постов и начало будничных хлопот.По традиции с утра, перед едой и питьем, люди пили Крещенскуюводу, набранную на Иордани предыдущей ночью. В некоторых местах на праздникбыло принято кормить домашнюю скотину обрядовыми блинами и хлебом-солью. ТакжеЗимний свадебник знаменовал собой начало периода сватовства и зимних свадеб.13 Янв 2020 в 12:01 PSTНародные приметы и гаданияНародная молва считала, что погода на Иванов день можетподсказать, чего ждать от лета. Если погода 20 января ясная, то стоит ждать засухи.А пасмурная и снежная погода обещает обильный урожай в будущем.Молитвы Иоанну КрестителюНародная молва приписывает Иоанну Крестителю чудеснуювозможность исцелять болезни головы. С такими просьбами к нему обращаютсямногие православные. Также верующие обращаются к святому в заговорах и молитвахради избавления от порчи, нечистой силы, лихорадки, кровотечения, золотухи,болезней скота. Считается, что Иоанн Креститель может уберечь человека от гневаначальства.