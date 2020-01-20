На следующий день после праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января, православные вспоминают святого пророка, которому выпала честь возложить руку на Иисуса Христа. 20 января, согласно церковному календарю, празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
На следующий день после праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января, православные вспоминают святого пророка, которому выпала честь возложить руку на Иисуса Христа. 20 января, согласно церковному календарю, празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
История праздника
Святой Иоанн Креститель жил аскетом в пустыне и совершал
священные омовения для очищения от грехов. Именно отсюда берет свое начало
таинство крещения. Именно ему выпала величайшая честь крестить Исуса Христа в
водах реки Иордан. После этого пророк засвидетельствовал людям о Явлении Пресвятой
Троицы в момент омовения Сына Божьего.
Таким образом, святой пророк Иоанн Креститель стал связующим
звеном между старой Ветхозаветной и Новозаветной Христовой Церковью. В
церковных песнопениях Иоанна Предтечу сравнивают с утренней звездой, которая
светит ярче других небесных светил и предвещает приход духовного Солнца – Христа.
Святой пророк был обезглавлен по приказу правителя Ирода
Антипы в результате интриг иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. Нетленная
голова Иоанна Крестителя после отсечения была закопана в одном из поместий
Ирода. Согласно православной традиции, ее обретение происходило три раза.
Каждому из них посвящен отдельный праздник.
20 января православные празднуют Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна из-за церковного обычая, согласно которому на следующий день
после Великих праздников принято вспоминать тех святых, которые каким-то
образом связаны с этим событием.
19 Янв 2020 в 10:01 PST
Зимний свадебник: традиции на Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
В народном календаре Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна 20 января называют также Иванов день, Иван Бражник или Зимний свадебник.
Он знаменует собой завершение постов и начало будничных хлопот.
По традиции с утра, перед едой и питьем, люди пили Крещенскую
воду, набранную на Иордани предыдущей ночью. В некоторых местах на праздник
было принято кормить домашнюю скотину обрядовыми блинами и хлебом-солью. Также
Зимний свадебник знаменовал собой начало периода сватовства и зимних свадеб.
13 Янв 2020 в 12:01 PST
Народные приметы и гадания
Народная молва считала, что погода на Иванов день может
подсказать, чего ждать от лета. Если погода 20 января ясная, то стоит ждать засухи.
А пасмурная и снежная погода обещает обильный урожай в будущем.
Молитвы Иоанну Крестителю
Народная молва приписывает Иоанну Крестителю чудесную
возможность исцелять болезни головы. С такими просьбами к нему обращаются
многие православные. Также верующие обращаются к святому в заговорах и молитвах
ради избавления от порчи, нечистой силы, лихорадки, кровотечения, золотухи,
болезней скота. Считается, что Иоанн Креститель может уберечь человека от гнева
начальства.