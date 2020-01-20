Американский исполнитель Дэвид Олни умер на сцене во время фестиваля в штате Флорида. Трагическое известие сообщил его подруга Эми Ригби в социальных сетях. По словам женщины, Олни ..

Американский исполнитель Дэвид Олни умер на сцене во время фестиваля в штате Флорида. Трагическое известие сообщил его подруга Эми Ригби в социальных сетях.По словам женщины, Олни внезапно прервал свое выступление, извинился перед зрителями и закрыл глаза. Слушатели подумали, что он уснул, и попытались разбудить его, однако мужчина не реагировал.Очевидцы экстренно вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть. По предварительной версии, музыкант скончался от сердечного приступа, сообщает .Напомним, Дэвид Олни был известным американским фолк-исполнителем. Музыкант выпустил около 20 студийных альбомов. Он сотрудничал с такими артистами, как Серхио Уэбб и Джон Хэдли, передает "".