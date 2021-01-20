Социальная сеть Twitter во вторник заблокировала аккаунт Национальной ассамблеи Венесуэлы. При этом другая учетная запись, контролируемая оппозиционными депутатами, продолжает функционировать.

Социальная сеть Twitter во вторник заблокировала аккаунт Национальной ассамблеи Венесуэлы. При этом другая учетная запись, контролируемая оппозиционными депутатами, продолжает функционировать.При обращении к аккаунту @LaNuevaAsamblea пользователь попадает на пустую страницу. Указано, что действие профиля приостановлено из-за нарушений правил сообщества. Фото в профиле и шапке удалены, счетчик подписчиков обнулен.В то же время аккаунт @AsambleaVE продолжает функционировать. Он помечен синей галочкой как верифицированный. Учетная запись контролируется оппозиционными депутатами. Срок их полномочий истек 5 января, но они отказались сложить мандаты.В Венесуэле 6 декабря прошли парламентские выборы. Победу одержал "Великий патриотический полюс", который поддерживает власти страны и президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо не признал результаты голосования.Новый состав парламента приступил к работе 6 января. Главой Национальной ассамблеи стал бывший вице-президент по вопросам связи и культуры Хорхе Родригес.