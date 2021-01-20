Утром 17 января в зоопарке города Перлеберг на северо-востоке Германии верблюд укусил за лицо 54-летнего смотрителя, передает . Мужчина с тяжелыми травмами был срочно доставлен в ..

Утром 17 января в зоопарке города Перлеберг на северо-востоке Германии верблюд укусил за лицо 54-летнего смотрителя, передает . Мужчина с тяжелыми травмами был срочно доставлен в больницу.Специалисты отмечают, что верблюды редко нападают на людей, однако их укусы крайне опасны. Самцы обычно проявляют агрессию в брачный период.