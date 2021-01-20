Наибольшие показатели дефицита продемонстрировали Кемеровская, Архангельская и Тюменская области, а также Удмуртская Республика, Башкортостан и Ямало-Ненецкий АО.

По предварительному отчёту Федерального казначейства об исполнении бюджетов субъектами РФ, Владимирская область вошла в ТОП-10 регионов страны с наибольшим профицитом казны. Об этом, со ссылкой на РБК, сообщает пресс-служба губернатора.«Регион занял 10-ю строчку рейтинга по соотношению профицита к фактическим доходам бюджета», - уточнили в обладминистрации.При этом коронавирус и падение цен на энергоресурсы привели к дефициту почти в 70% субъектов.Наибольшие показатели дефицита продемонстрировали Кемеровская, Архангельская и Тюменская области, а также Удмуртская Республика, Башкортостан и Ямало-Ненецкий АО.