Область входит в ТОП-10 субъектов Российской Федерации с наименьшей долговой нагрузкой, а в Центральной федеральном округе меньшую долговую нагрузку из расчёта на 1 жителя имеет только Москва.

Область входит в ТОП-10 субъектов Российской Федерации с наименьшей долговой нагрузкой, а в Центральной федеральном округе меньшую долговую нагрузку из расчёта на 1 жителя имеет только Москва.В прошлом году в бюджет Владимирской области поступили доходы в общей сумме 89,9 млрд рублей, что на 14,8 процента больше уровня 2019 года. Собственные налоговые и неналоговые доходы региона составили 62,6 млрд рублей, продемонстрировав рост на 4,2 процента в сравнении с предыдущим годом, сообщилпервый заместитель губернатора, директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин.В прошлом году на 10,7 процента выросли поступления по налогу на доходы физических лиц, немного увеличились поступления налога на прибыль – в первую очередь за счёт отрасли производства пищевых продуктов, лекарств и медицинских материалов. В то же время сократилось поступление налога на имущество организаций. Это в том числе связано с установленной на региональном уровне преференцией в виде освобождения от уплаты налога собственников недвижимости, которые снизили предпринимателям размер арендной платы.Безвозмездные поступления в бюджет области составили почти 27,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Причиной этого значительного роста является выделение в 2020 году дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета на реализацию Послания Президента России и на предупреждение распространения коронавируса.Бюджет Владимирской области остаётся социально ориентированным: более 73 процентов расходов направляются на социальную сферу.Дополнительно на предотвращение распространения Covid-19 было направлено 4 млрд рублей.