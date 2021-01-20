Соревнований в перспективе нет и Слепов - на новом этапе.

"Владимирская ракета" - на вынужденной паузе. Наш земляк биатлонист Алексей Слепов, чемпион России и Европы агентством РУСАДА. Соревнований в перспективе нет и Слепов - на новом этапе. Можно ли сравнить жизнь с лыжнёй? Думает ли чемпион о завершении спортивной карьеры? И какие предложения о работе уже поступили? Об этом Алексей Слепов рассказал в эксклюзивном интервью "Вестям". Все подробности сегодня- в нашем итоговом выпуске в 21.05 на телеканале "Россия".