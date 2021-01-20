Мобильные бригады доставили в медучреждения более 5400 сельских жителей старше 65 лет.

В 2020 году в рамках долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами, стационарозамещающими технологиями охвачено 590 человек. Мобильные бригады доставили в медучреждения более 5400 сельских жителей старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.В Белом доме добавили, что 34 тысячам пожилых людей в минувшем коронавирусном году доставили продукты питания и предметы первой необходимости. Более 14 тысяч жителей Владимирской области получали социальные услуги на дому.«Свыше 26 тысяч человек стали участниками социального проекта «Активное долголетие». Они общались в клубах по интересам, учились в Университете третьего возраста, осваивали информационную грамотность», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Всего было организовано свыше 3 тысяч мероприятий, часть из них проводилась онлайн при помощи «Zoom’а» и социальных сетей.