Что такое оплата по QR-коду и каковы ее особенности. Для чего нужны платежи по QR-коду. Преимущества метода оплаты.

Если вы забыли наличные и банковскую карту и узнали об этом только на кассе (когда уже набрали целую корзину продуктов), то можно воспользоваться оплатой по QR-коду. Последний представляет собой специальное изображение, в которое уже вшита информация о реквизитах оплаты. Вам же останется только навести камеру своего смартфона на это изображение и совершить оплату. В статье рассмотрим, что представляют собой платежи по QR-коду, каковы их преимущества и как выполняется оплата.

Где можно расплачиваться по QR-коду

Расплачиваться можно за покупки как в реальной жизни, так в интернете. В первом случае изображение располагается прямо на кассе или на экране специального устройства. А что касается онлайн-покупок, то изображение откроется прямо на странице оплаты покупки или же поступит на ваш электронный ящик. Вам же останется только навести камеру смартфона на изображение.

Каковы преимущества платежей по QR-коду



простота операции. При использовании оплаты по QR-коду средства идут с вашего счета на счет продавца. Никакие банковские карты не нужны, а значит и заполнять многочисленные поля и ожидать поступления одноразового пароля в SMS тоже не нужно;



доступность. Для оплаты по QR-коду нужен только смартфон и мобильное приложение банка;



безопасность. В платежах по QR-коду вы не вводите конфиденциальную информацию, а значит злоумышленники не получат к ним доступ.



Как происходит оплата по QR-коду

Сам QR-код может быть многоразовым или одноразовым. В первом случае он имеет неизменный вид, то есть там "вшиты" только реквизиты продавца. Сумму покупки вам нужно ввести в приложении во время оплаты. А одноразовый код привязывается к конкретной покупке, то есть там помимо реквизитов еще и "вшита" сумма. При оплате вам не нужно вводить сумму, система сама спишет у вас столько, сколько требуется.

Независимо от вида QR-кода при оплате вам нужно выполнить следующие действия:



Открыть в своем смартфон мобильное приложение банка.

Навести камеру на QR-код.

Согласиться с операцией.



Есть ли комиссия

Оплата по QR-коду может проходить через систему быстрых платежей (СБП), к которой уже подключены большинство банков. Наличие такой системы можно узнать по логотипу СБП, который может размещаться у кассы или на странице онлайн-магазина и имеет вот такой вид:

Если платеж идет через СБП, то комиссии не будет.

Однако сегодня многие банки разрабатывают свои собственные сервисы платежей по QR-коду. В таком случае перед оплатой необходимо ознакомиться с условиями - там комиссия в большинстве случаев есть.