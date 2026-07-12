Это не шутка, а реальный случай. Ребята из поисково-спасательного отряда города Владимира оказали помощь жительнице областного центра, которую придавил шкаф в её собственной квартире.

Это не шутка, а реальный случай. Ребята из поисково-спасательного отряда города Владимира оказали помощь жительнице областного центра, которую придавил шкаф в её собственной квартире. Девушка решила изменить обстановку в комнате и самостоятельно стала двигать мебель. Огромный шкаф не устоял и рухнул на хозяйку. Шкаф атакует слабых и беззащитных…Девушка одна дома, ей скучно и она решает