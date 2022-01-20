Минимальный размер зарплаты для покупки хотя бы однокомнатной квартиры в Москве должен составлять хотя бы 104 тысячи рублей.

Для комфортной покупки однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку нужно зарабатывать не менее 104 тысяч рублей в месяц, без учета расходов на домохозяйство, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты."При первоначальном взносе в 20 процентов для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10 процентов годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство. Год назад, когда средняя ставка варьировалась на уровне 7,4 процента требовалось 84 тысячи рублей, при условии, что в погашение кредита направляется до 70 процента от заработной платы", — отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.Заведующий кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов в свою очередь пояснил, что на домохозяйство надо в среднем закладывать 25-30 тысяч рублей в месяц.По словам главного эксперта аналитического центра "Циан" Виктории Кирюхиной, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве на середину января составляет 10,5 миллиона рублей на первичном рынке и 10,4 миллиона рублей на вторичном. Цыганов, ссылаясь на данные Росстата, уточнил, что средний заработок в Москве и Московской области колеблется в районе 90-100 тысяч рублей, а если исключить вакансии топ-менеджеров крупных компаний — то в пределах 65-70 тысяч рублей.Как отметила Кирюхина, если у потенциальной семьи из двух работающих человек нет средств на первоначальный взнос в 20 процентов, то для его накопления потребуется ежемесячный доход в 180 тысяч рублей на домохозяйство. Из этой суммы 36 тысяч рублей составят минимальный прожиточный минимум, 40 тысяч рублей будут уходить на аренду жилья, а остальная сумма — на накопление первоначального взноса. По подсчетам собеседницы агентства, необходимую для ипотеки сумму можно будет скопить за 20 месяцев, то есть менее чем за два года.Если у желающих приобрести собственную квартиру в Москве нет желания связываться с банками, то жить на один прожиточный минимум при стабильной зарплате в 95-100 тысяч рублей потребуется как минимум шесть лет вдвоем или 12 лет одному, заключила Кирюхина.