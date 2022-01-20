Студенты познакомились с деятельностью экспертов-криминалистов, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, узнали о деятельности общественного совета и народных дружин.

В рамках акции «Студенческий десант» учащиеся владимирских вузов и колледжей прибыли на стажировку в УМВД России по городу Владимиру. В городском Управлении ребят приветствовали сотрудники разных полицейских служб, члены общественного совета и совета ветеранов.В рамках профессиональной ориентации молодежи о специфике своей работы рассказали инспектор ГИБДД, сотрудник уголовного розыска, дежурной части, отдела по вопросам миграции, участковых уполномоченных полиции и ряда других. Об условиях приема на службу ребятам рассказали представители отдела кадров.Также перед собравшимися выступили член общественного совета при УМВД России по городу Владимиру, рассказавший о своей деятельности, и представитель совета ветеранов, уделивший внимание работе народных дружин.Отдельная группа студентов отправилась на стажировку в подразделение по делам несовершеннолетних.В процессе стажировки студенты задавали полицейским вопросы об особенностях службы в ПДН, о сложностях профессии, в частности, о работе с «трудными подростками». Интересовались стажеры и мотивами личного выбора сотрудников в пользу службы именно в этом подразделении. На все вопросы гости получили исчерпывающие ответы.В некоторые тонкости профессии ребят посвятили эксперты-криминалисты, отметившие, что сегодня ЭКЦ располагает возможностями для проведения десятков экспертиз, необходимых при расследовании преступлений. Гости смогли самостоятельно провести часть одной из таких – снять отпечатки пальцев.В процессе общения с сотрудниками ребята задавали вопросы о службе, социальных гарантиях сотрудников, возможности поступления в то или иное подразделение уже в ближайшее время. На каждый вопрос студенты получили развернутый компетентный ответ, отметив, что подобные мероприятия дают возможность больше узнать о работе полицейских.