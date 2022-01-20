Прокуратура Владимира совместно с ОГИБДД УМВД России провела проверку по факту обрушения крыши...

Прокуратура Владимира совместно с ОГИБДД УМВД России провела проверку по факту обрушения крыши подземного пешеходного перехода напротив Владимирского химического завода. Напомним, 14 января во Владимире на Большой Нижегородской улице под тяжестью снега обрушился козырек подземного пешеходного перехода.Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, в том числе, факты некачественной и несвоевременной уборки снега. Как установлено, причиной обрушения одной из секций крыши подземного пешеходного перехода стала несвоевременная уборка снега с ее поверхности.Выявленные нарушения создают угрозу безопасности участников дорожного движения, в первую очередь пешеходов.По результатам проверки в отношении директора МКУ «ЦУГД», ответственного за содержание дорог общего пользования, возбуждено производство по делу об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении.