Районный суд Симферополя арестовал двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи. Они пробудут под стражей до 18 апреля, передает . Напомним, в минувший вторник, 18 февраля, ..

Районный суд Симферополя арестовал двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи. Они пробудут под стражей до 18 апреля, передает .Напомним, в минувший вторник, 18 февраля, сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, которые планировали устроить террористический акт в двух школах. Как уточняет , подростки были последователями студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, жертвами которого стали 21 человек.