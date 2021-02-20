В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя поселка Вольгинский. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В августе прошлого года в дежурную часть полиции обратился представитель одного из сетевых магазинов бытовой техники, сообщивший, что в ходе ревизии обнаружил пропажу двух пар беспроводных наушников. Сумма причиненного ущерба превысила 6 700 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения, определили промежуток времени, в который товар был похищен с витрины, а также приметы предполагаемого злоумышленника.Фигурант был задержан сотрудниками ОМВД России по Петушинскому району на территории района и дал признательные показания, пояснив, что специально приехал в Петушки из поселка Вольгинский, чтобы совершить кражу.Похищенное имущество подозреваемый реализовал.В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.