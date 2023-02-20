Всего у них обнаружено 155 граммов наркотиков.

В Муроме задержаны три иностранца, которые пытались сбыть крупную партию героина. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В одном из дворов на улице Экземплярского в сети полиции попались трое 23-летних парней. В ходе личного досмотра в карманах их одежды опера обнаружили свёртки с порошком. Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином. Всего в свёртках находилось 155 граммов наркотиков.На фигурантов завели уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.