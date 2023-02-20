Владимирский театр драмы привез на гастроли в ЛНР свои самые яркие спектакли. Гастроли особого...

Владимирский театр драмы привез на гастроли в ЛНР свои самые яркие спектакли.Гастроли особого назначения. Владимирский академический театр драмы вернулся из Луганской народной республики. Какие спектакли представили зрителю Донбасса? И каких новых совместных проектов ждать? Об этом в интервью нашему каналу рассказал Борис Гунин, директор владимирского академического областного театра драмы, заслуженный работник культуры Российской Федерации.