Также там обнаружили 122,8 кг продуктов, срок годности которых истёк в январе 2020 года

В феврале во Владимирской области сотрудники регионального Россельзхознадзора обнаружили на ООО «Мещерские продукты» колбасные изделия с истёкшим сроком годности.По данным надзорного ведомства, по документам, найденным на предприятии, они уже продали около 3-х тонн просроченных колбасных изделий в Московскую, Рязанскую, Ярославскую и Костромскую область. Также там обнаружили 122,8 кг продуктов, срок годности которых истёк в январе 2020 года.В управления Россельхознадзора попавших под угрозу регионов были высланы предупреждения, а в отношении руководителей ООО«Мещерские продукты» возбудили дела об административном правонарушении.