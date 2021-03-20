О ЧП сообщают в тревожном ведомстве. На трассе Гусь-Хрустальный – Мошок возле села Губцево загорелся автомобиль. 20 марта около 14:20 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля. Судя

О ЧП сообщают в тревожном ведомстве. На трассе Гусь-Хрустальный – Мошок возле села Губцево загорелся автомобиль. 20 марта около 14:20 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля. Судя по фото, машина сгорела полностью. Обошлось без жертв. Площадь пожара 12 квадратных метров, тушили возгорание 6 человек. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС. Фото МЧС области.