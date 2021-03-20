О ЧП сообщают в тревожном ведомстве. На трассе Гусь-Хрустальный – Мошок возле села Губцево загорелся автомобиль. 20 марта около 14:20 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля. Судя
<a href="https://33live.ru/novosti/20-03-2021-v-gus-xrustalnom-rajone-na-trasse-sgorel-avtomobil.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном районе на трассе сгорел автомобиль</a> - О ЧП сообщают в тревожном ведомстве. На трассе Гусь-Хрустальный – Мошок возле села Губцево загорелся автомобиль. 20 марта около 14:20 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля. Судя
[url=https://33live.ru/novosti/20-03-2021-v-gus-xrustalnom-rajone-na-trasse-sgorel-avtomobil.html]В Гусь-Хрустальном районе на трассе сгорел автомобиль[/url] - О ЧП сообщают в тревожном ведомстве. На трассе Гусь-Хрустальный – Мошок возле села Губцево загорелся автомобиль. 20 марта около 14:20 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля. Судя