Посетители, которые в этот день приходили в офисы могли задать вопрос руководителям и получить в подарок «живую» открытку из посевной бумаги.

Международный день клиента отметили во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс». Посетители, которые в этот день приходили в офисы могли задать вопрос руководителям и получить в подарок «живую» открытку из посевной бумаги. Если ее посадить в землю, семена, находящиеся внутри, прорастут, а сама бумага станет хорошей основой для роста красивых цветов. Необычный экосувенир прежде всего получали те клиенты, которые зарегистрировались в Личном кабинете и подписались на электронную квитанцию.«Для нас Международный день клиента – отличная возможность поблагодарить ответственных потребителей и на месте увидеть и оценить качество обслуживания, услышать с какими основными вопросами жители обращаются в офис, помочь в случае, если возникает сложная ситуация, но и конечно рассказать о наших дистанционных сервисах», - поделился директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин.На сегодняшний день более 125 тысяч клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрированы в Личном кабинете и имеют возможность оплачивать счета без комиссии, передавать показания, а также получать и хранить квитанции в электронном виде. Обращаем внимание, что дистанционные сервисы не только служат для удобства клиентов, но и позволяют вносить вклад в сохранение лесов.Специалисты филиала подсчитали: для того, чтобы регулярно обеспечивать 352 тысячи лицевых счетов бумажными квитанциями ежемесячно вырубается более 30 деревьев. «ЭнергосбыТ Плюс» заботится о природе и благодарит клиентов, которые сделали выбор в пользу электронного платежного документа.Реклама.