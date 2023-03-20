Во Владимире «Городская больница №2» после вмешательства прокуратуры выплатила более 7 миллионов...

Во Владимире «Городская больница №2» после вмешательства прокуратуры выплатила более 7 миллионов рублей долга.Об этом информирует пресс-центр областной прокуратуры. Выяснилось, что «Городская больница № 2» города Владимира заключила государственные контракты на поставку лекарственных препаратов с 27 фирмами (предпринимателями).На момент проверки прокуратурой задолженность превышала 7 млн рублей.В отношении ответственного должностного лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («нарушение срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).В результате задолженность перед предпринимателями всё же была погашена.Фото: pxfuel.com