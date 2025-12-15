Купив машину, постоянно задаюсь вопросами:
1. Почему засоряется стеклоомыватель только с водительской стороны?
2. Это только мне кажется, что в последнее время в аварии попадают только женщины?
3. Неужели все водители Газелей в прошлой жизни были пилотами формулы 1?
4. Если затонировать Жигули получается полноценная иномарка?
5. А если на Жигули приклеить клетчатый флаг, правда, что прибавляется 150 лошадей?
6. Почему в пробке всегда едут все ряды, кроме того, в котором стою я?
7. Почему когда я не тороплюсь, появляется куча моргающих фарами доброжелателей, уступающих мне дорогу?
8. Почему птицы какают исключительно на чистые машины?
еще анекдот!