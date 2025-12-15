Команда Мастерской ватной игрушки имени Сергея Ивановича Сенькова стала обладателем Гран-при XI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», проходившего в Санкт-Петербурге с 11 по 13

Команда Мастерской ватной игрушки имени Сергея Ивановича Сенькова стала обладателем Гран-при XI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», проходившего в Санкт-Петербурге с 11 по 13 декабря. Лучшей игрушкой признана “Девочка в народном костюме с пряником города”. Автор проекта – Ксения Галанюк. В этом году на конкурс поступило более 3,5 тыс. заявок от мастеров и производителей туристических сувениров