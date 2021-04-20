ВТБ Капитал Инвестиции продолжает повышать удобство собственных сервисов для инвестирования. Для клиентов, которые по величине остатков на счетах и объемам оборотов на брокерском ..

ВТБ Капитал Инвестиции продолжает повышать удобство собственных сервисов для инвестирования. Для клиентов, которые по величине остатков на счетах и объемам оборотов на брокерском обслуживании, удовлетворяют требованиям ЦБ для признания гражданина квалифицированным инвестором, пройти саму процедуру теперь можно автоматически в один клик. Опция доступна в обновленной версии ВТБ Мои Инвестиции, а также в мобильном банке ВТБ Онлайн.Вышедшая сегодня новая версия приложения ВТБ Мои Инвестиции дает клиентам подробную информацию по получению статуса квалинвестора. По закону получить его можно по нескольким критериям: в том числе, если у клиента на брокерском счете и ИИС – в сумме от 6 млн руб. или если его оборот по сделкам с ценными бумагами за последние 4 квартала превысил 6 млн руб. (частота сделок — не реже 10 в квартал, минимум — одна в месяц).Если клиент удовлетворяет данным требованиям, приложение предложит клиенту в одно нажатие пройти процедуру квалификации, заявка со всеми необходимыми данными формируется автоматически. На ее обработку уходит в среднем один рабочий день, после чего клиенту приходит соответствующее уведомление о присвоении статуса.Статус позволяет получить доступ к торговле любыми ценными бумагами – более 10000 инструментов на 33 биржах мира, а также к дополнительным подборкам лучших акций, облигаций и фондов от аналитиков ВТБ.В ВТБ Онлайн для клиентов с остатками более 6 млн рублей суммарно по брокерским, текущим счетам, ИИС и депозитам появилась кнопка «Стать квалифицированным инвестором». Всего сейчас у ВТБ 58 тысяч клиентов, удовлетворяющих данному требованию и не получивших статус квалифицированного инвестора пока. Брокерский счет есть у 22,6 тысяч клиентов, но потенциально получение статуса квалинвестора может быть интересно и остальным 35,3 тысячам. Сейчас у ВТБ Капитал Инвестиции 31 тысяча клиентов со статусом квалифицированного инвестора и остатками более 6 млн рублей на счетах. Соответственно, их число может утроится.«Наша задача сделать весь процесс инвестирования простым, прозрачным и удобным. Теперь для тех, кто удовлетворяет требованиям закона, пройти квалификацию будет легко прямо в наших приложениях. Мы также сегодня работаем над тем, чтобы получить налоговый вычет по ИИС стало возможно также просто, в один клик. Дать нашим клиентам максимально понятный и удобный сервис для инвестирования – наша стратегическая цель», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.