Сегодня Владимирская таможня отмечает 29 лет со дня образования.

Сегодня Владимирская таможня отмечает 29 лет со дня образования. Регион деятельности таможни - Владимирская, Ивановская, Ярославская и Костромская области. В штате - более 400 квалифицированных специалистов.«Третий год подряд Владимирская таможня признается лучшей среди внутренних таможен Центрального федерального округа, что является высокой оценкой работы коллектива» - говорит начальник Владимирской таможни Павел Павлов.С начала 2021 года в регион деятельности Владимирской таможни поступило более 8 300 товарных партий, из них 7,5 тысяч - автомобильным транспортом, около 800 – по железной дороге. Из региона деятельности Владимирской таможни направлено более 600 товарных партий, в основном железнодорожным транспортом.Ведется борьба с недостоверным декларированием, нарушениями таможенных правил. С начала года возбуждено 660 дел об административных правонарушениях, 5 уголовных дел (в том числе по фактам незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ). В результате проверок в рамках таможенного контроля после выпуска товаров в федеральный бюджет взыскано таможенных платежей, пеней и административных штрафов на сумму более 20 миллионов рублей. Выявлено более 2,3 тысячи единиц контрафактных товаров – это одежда, обувь, часы, алкогольная продукция.