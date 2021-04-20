Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице.Отрицательная динамика с распространением коронавируса в столице зафиксирована в последнее время. Эпидемиологи считают, что число это происходит из-за нарушения рекомендованного масочного режима, а также из-за мутации коронавируса.Информацию о непростой ситуации с ковидом в Москве подтвердил мэр Сергей Собянин в своем блоге.В связи со сложившейся ситуацией Московская торгово-промышленная палата предложила начать агитацию прививок для пожилых граждан, для которых вирус наиболее опасен.Ранее в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 рассказали, что в России за последние 24 часа зафиксировали 8164 случая заболевания. Число новых заболеваний ковидом снизилось до минимума с конца сентября 2020 года. Наибольшее число заболеваний зафиксировано в Москве — 1996. Пока больше всего новых зараженных COVID-19 за одни сутки в Москве выявили 17 апреля — 2 822 случая.В первую пятерку регионов России по COVID-19 также попали Санкт-Петербург (687 случаев), Московская область (562 случая), Ростовская область (235 случаев) и Самарская область (190 случаев), передает оперативный штаб.Всего с начала эпидемии коронавируса в стране заболели 4,7 миллиона человек. Вылечились 4,3 миллиона человек. Умерли 106 307 человек. Страна находится на пятом месте в мире по числу заразившихся.