Оно состоится в мае.

Оно состоится в мае.Качество работ оценил депутат Госдумы Игорь Игошин. На возведение современного спорткомлекса ушло более 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Названия у стадиона пока нет, но решено провести конкурс среди жителей района. Каков приз, неизвестно, его вручат на церемонии открытия.Игорь Игошин, депутат Госдумы:- Новый стадион, действительно, выровнен идеально, все в современном стандарте в Меленках, в майские праздники открытие. // предлагаем конкурс провести на название нового стадиона в Меленках, и я, как депутат Госдумы, учреждаю свой приз победителю этого конкурса.