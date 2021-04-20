Они уедут в Вязниковский, Меленковский и Селивановский филиалы.

Три пожарные автоцистерны уедут в Вязниковский, Меленковский и Селивановский филиалы «Владлесхоза». , стоимостью 15,2 млн рублей, закуплена для тушения лесных и торфяных пожаров.«Автоцистерны АЦ 2,5-40 обладают высокой маневренностью и динамикой. Они могут эффективно выполнять задачи по ликвидации очагов возгорания в разных условиях», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Всего на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования в 2021 году во Владимирской области выделили 51,8 млн рублей.«Планируется закупить 14 лесопатрульных автомобилей, мотовездеход, быстроразворачиваемый комплекс радиосвязи, мотопомпу», - уточнили в департаменте лесного хозяйства региона.Ранее мы сообщали, что для мониторинга ситуации с лесными пожарами «Владлесхозу»