Напомним, что госпрограмма развития сферы рассчитана до 2025 года.

Во Владимирской области на развитие туризма дополнительно выделено 43 млн рублей. За поправки в региональный бюджет проголосовали депутаты Заксобрания региона.Напомним, что госпрограмма развития сферы рассчитана до 2025 года. Основные задачи - продвижение на мировом и внутреннем рынках, развитие сельских территорий, а также создание точек притяжения для путешественников. На эти цели планируется потратить около 24 млн рублей.На очереди - разработка интернет-портала для туристов, в котором планируется собрать ключевые маршруты.