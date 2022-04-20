Аукцион по выбору подрядчика состоится 29 апреля. Работы завершат к концу лета.

В Пиганово отремонтируют дорогу и тротуар на улице Центральной. Аукцион по выбору подрядчика состоится 29 апреля. Работы завершат к концу лета.Максимальная стоимость контракта - почти 7 млн рублей. Гарантия на проезжую часть составит четыре года. На пешеходную дорожку - три.Напомним, что ещё в 2021 году прокуратура через суд обязала власти заняться приведением в порядок дорожного полотна вблизи Центра специализированной медицинской помощи.Добавим, что большую часть средств на асфальтирование выделит администрация Владимирской области. Порядка четверти суммы направит мэрия Владимира.