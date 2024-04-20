В ходе акции «Сад памяти» для озеленения рекреационной зоны были закуплены кусты, сажать которые помогли судебные приставы.

В рамках месячника во Владимире на Дворянской улице высадили пол сотни лип, также деревья были посажены ещё на трёх улицах. В парке Добросельский работники администрации и судебные приставы посадили 200 кустов.Для парка были выбраны растения вида пузыреплодник калинолистный. Как уточняет городская администрация, выбор растения сделан из-за его неприхотливости к условиям среды и лёгкости в уходе.