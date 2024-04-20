Юные исполнители из Владимирской области стали победителями Международного конкурса «МиР – музыка и...

Юные исполнители из Владимирской области стали победителями Международного конкурса «МиР – музыка и развитие»В Москве подвели итоги третьего сезона Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР – музыка и развитие».В нём приняли участие более 6 тысяч детей и подростков из 255 городов России, а также из Беларуси, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Сирии.В числе победителей – юные исполнители из Владимирской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Обладателями Гран-при конкурса стали воспитанник владимирской Детской школы искусств №6 им. В.А. Солоухина Дмитрий Зубков в номинации «Кларнет-саксофон» и участница агиткультбригады Петушинского районного дома культуры Мария Артёмова в номинации «Народный вокал».Лауреатом первой степени стал ансамбль народной песни «Ленок», представляющий Детскую школу искусств города Костерёво.«С каждым годом фестиваль становится всё важнее для сохранения культуры, традиций и преемственности. Ведь язык музыки – это и есть те мосты между людьми и государствами, которые позволяют нам всегда слышать друг друга, договариваться и вместе строить счастливое будущее. Конечно, важна наука, промышленность, сельское хозяйство, экономика. Но забери у людей культуру, традиции, веру, самоидентичность нации – и от государства ничего не останется», – уверен первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы, заслуженный артист России Денис Майданов.Фото: https://avo.ru/