Жители Владимирской области смогут увидеть метеорный поток Лириды. Правда, при условии...

Жители Владимирской области смогут увидеть метеорный поток Лириды.Правда, при условии благоприятных погодных условий и чистого неба. Об этом сообщают в пресс-службе Московского планетария.Во время пика, который придется на 21-еи 22-еапреля (2024 года), скорость звездопада составит 18 метеоров в час.Это интересно!Лириды — один из самых древних и ежегодно действующих метеорных потоков. Свое начало он берет в созвездии Лиры, что и объясняет его название. На небе Лириды видны тогда, когда Земля пролетает сквозь шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчер.Лириды считаются непредсказуемым потоком. Их оставила комета, ядро которой было довольно рыхлым, поэтому метеоры отличаются друг от друга размерами.История наблюдений звездопада насчитывает более 2,5 тысячи лет. При этом ученые отмечают, что раньше Лириды были более активны. Например, 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США число падающих звезд доходило до 700 в час.Так как созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом около 5:00 утра (Мск), то наблюдения лучше всего проводить во вторую половину ночи, под утро, - подсказывают астрономы. Главное, чтобы погода не подвела.Кстати:24 апреля: Полнолуние.29 апреля: Марс приблизится к Нептуну в созвездии Рыб в 7:30 (Мск). Астрономы рекомендуют взять бинокль или телескоп.Фото: Arti Khon Unsplash(фотосток)