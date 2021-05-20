В Александрове 23-летнего жителя Москвы признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшего. Следствием и судом

В Александрове 23-летнего жителя Москвы признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшего. Следствием и судом установлено, что ночью 9 августа 2020 года житель Москвы в ходе конфликта, который случился из-за ревности к девушке, нанес 17-летнему молодому человеку удары в область головы. От полученных травм подросток скончался на