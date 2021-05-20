Председатель Законодательного Собрания принял участие в новом проекте. На книжной полке Владимира Киселёва – только та литература и только те авторы, которых спикер облпарламента считает

Председатель Законодательного Собрания принял участие в новом проекте. На книжной полке Владимира Киселёва – только та литература и только те авторы, которых спикер облпарламента считает обязательными для прочтения. Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области (фракция “Единая Россия”) Конечно, Пушкин. Весь. Шекспир – он вечный. Русская классика: Крылов, Гоголь, Толстой. В школе из «Войны и мира» читал