К участию привлекаются школьники и воспитанники детских садов.

Во Владимирской области сотрудники полиции проводят мероприятия в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения, объявленной ООН. В преддверии летних каникул инспекторы ОГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о важности строгого соблюдения ПДД.В Гусь-Хрустальном и Муромском районах полицейские провели встречи с учениками местных образовательных учреждений.Учениками начальных классов госавтоинспекторы напомнили о важности использования световозвращающих элементов и значении ряда дорожных знаков. Старшеклассникам полицейские рассказали об опасности управления мопедами и скутерами водителями, не имеющими навыков вождения и ответственности, наступающей в случае, если юный участник движения сел за руль транспортного средства, не имея водительского удостоверения.Сотрудники полиции в Собинском, Кольчугинском и Ковровском районах провели тематические акции, которые поддержали школьники, воспитанники детских садов, а также представителями администрации.В городе Лакинске участники акции на самых оживленных пешеходных участках города нанести надписи «Возьмите ребёнка за руку», «Пешеход, убедись в безопасности», «Снимите наушники», призывающие участников дорожного движения к осторожности и внимательности на дороге«Снижая скорость – сохраняешь жизни» - таким был девиз акции, организованной в Коврове. С просьбой следить за скоростью транспортных средств водителям обратились школьники. Во время акции использовались специально подготовленные плакаты.Мероприятия в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения проходят во всех районах 33 региона.