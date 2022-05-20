Начался дачный сезон. Многие жители Владимирской области отправляются на дачи. «Энергосбыт Волга»...
Начался дачный сезон. Многие жители Владимирской области отправляются на дачи. «Энергосбыт Волга» напоминает, что до 25 мая необходимо передать показания счётчиков и сделать это можно даже за городом. Компания предлагает клиентам воспользоваться удобными дистанционными сервисами.
Онлайн-сервисы:
- личный кабинет на сайте «Энергосбыт Волга». Для его использования необходимо один раз пройти процедуру регистрации. На странице лицевого счёта есть две кнопки быстрого действия – «оплатить» и «передать показания». Нажимая на первую, вы можете оплатить счёт, на вторую - передать показания прибора учёта.
Личный кабинет также даёт возможность контролировать состояние своего лицевого счёта, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать историю начислений, показаний и оплаты, отслеживать статистику по ним. Там же можно направить обращение и или заказать платную услугу.
Важно: по техническим причинам режим работы личного кабинета временно изменён. Все функции сервиса доступны с 7 до 23.00.
- мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга». Оно повторяет все функции личного кабинета. При этом пользователи могут подключить push-уведомления о важных событиях по лицевому счёту. Они напомнят, когда необходимо передать показания счётчика и оплатить начисления;
- виджет «Передать показания онлайн» на сайте «Энергосбыт Волга». Этот сервис работает без регистрации, потребуется только номер лицевого счёта;
- приложение «Передать показания» в группе «Энергосбыт Волга» в социальной сети «ВКонтакте». Работает как виджет, не требует регистрации, понадобится только ввести номер лицевого счёта. Там же можно подключить оповещения, чтобы не пропускать сроки передачи показаний.
- по электронной почте. В письме необходимо указать ФИО, адрес, номер лицевого счёта и показания:
· контактный центр: [email protected]
· Владимирское городское отделение: [email protected]
· Александровское территориальное отделение: [email protected]
· Ковровское территориальное отделение: [email protected]
· Муромское территориальное отделение: [email protected]
Другие способы:
- через голосового помощника по телефону горячей линии +7 (4922) 77-30-00;
- через SMS на единый номер телефона 8 (910) 671-92-62, сообщение набирается без пробелов. Формат сообщения должен быть следующий:
номер лицевого счёта – 10 цифр, знак #, показания счётчика, например:
«Энергосбыт Волга» напоминает, что операторы контактного центра всегда готовы помочь. Номер горячей линии +7 (4922) 77-30-00. Звонки принимаются с понедельника по субботу с 8 до 20 без перерыва, воскресенье - выходной.