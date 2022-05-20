Провинциальное искусство как музейная ценность. Владимирцам представили обновленную картинную галерею. В музейном центре «Палаты» после ремонта открыли первые 4 зала. Там разместили

Провинциальное искусство как музейная ценность. Владимирцам представили обновленную картинную галерею. В музейном центре «Палаты» после ремонта открыли первые 4 зала. Там разместили выставку «Искусство провинции». 18-й — первая половина 19 века. В перспективе картинная галерея займёт весь второй этаж музейного комплекса. Александр Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Безусловно, мы понимаем, что мы не являемся музеем,