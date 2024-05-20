Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

На 13-м километре трассы Р-132 под колёса иномарки бросился молодой лось. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.Инцидент произошёл сегодня, 20 мая, в 7:35. Двигаясь по Киржачскому району, водитель 1982 года рождения сбил сохатого, который выбежал под проезжую часть.«В результате ДТП пассажир «Форд Фокус» 2007 года рождения, получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение», – констатируют представители Управления ГИБДД.Подобная активность у лосей проявляется в мае-июне и сентябре. Связано это с тем, что родители животных пытаются отогнать своё потомство, чтобы те жили самостоятельно, но навыков самосохранения у них ещё мало.