По обвинению в причинении тяжкого вредя здоровью по неосторожности перед судом предстанет житель Владимира.

По обвинению в причинении тяжкого вредя здоровью по неосторожности перед судом предстанет житель Владимира. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Правоохранители установили, что ночью потерпевшая не могла уснуть из-за громких звуков, которые доносились из квартиры верхнего этажа, и решила сделать замечание жильцам. Дверь открыл обвиняемый, возмутился предъявленной претензией и толкнул соседку в плечо. Дама потеряла равновесие и упала с лестницы, серьёзно травмировав голову.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Владимира передано в суд.