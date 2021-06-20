Ключевая цель встреч - профилактики дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, воспитания законопослушных участников дорожного движения, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели профилактические мероприятия с детьми, посещающими летний пришкольный лагерь на базе школы №3.В начале мероприятия полицейские напомнили ребятам о возможных опасных ситуациях и правильной модели поведения на дороге. Особое внимание стражи порядка уделили теме управления велосипедами, самокатами, катанию на роликах, гироскутерах и скейтбордах во дворах, ведь с наступлением летнего периода именно такой вид активного отдыха становится излюбленным для детей.Также в ходе мероприятия ребята узнали о том, как безопаснее всего переходить дорогу, почему нужно спешиться при переходе проезжей части, о том, что управление велосипедом требует не только умения, но и большой ответственности.Полицейские на имитированном нерегулируемом пешеходном переходе провели с ребятами практические занятия по безопасному переходу проезжей части, рассмотрели «дорожные ловушки», с которыми несовершеннолетние пешеходы могут встретиться на дороге.Участники мероприятия отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за познавательные лекции, а полицейские пожелали школьникам хорошего и безопасного отдыха на каникулах.