Владимирским школьникам рассказали о соблюдении правил безопасности на водоемах Во Владимирской...

Владимирским школьникам рассказали о соблюдении правил безопасности на водоемахВо Владимирской области продолжаются купальный сезон и Месячник безопасности на водных объектах. Сотрудники регионального Управления МЧС проводят уроки безопасности в пришкольных лагерях, поскольку дети, в первую очередь, - находятся в зоне риска.Очередное занятие прошло в пришкольном лагере лицея №14 города Владимира. Урок провели сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах и представители общественных организаций. Специалисты объяснили, что детям нельзя погружаться в воду без присмотра взрослых, опасно купаться в необорудованных местах, напомнили телефоны экстренных служб.Также ребятам продемонстрировали средства спасения на воде, а в бассейне лицея прошли уроки по спасению утопающего. Профессионалы объяснили, как действовать, и как оказать первую помощь.