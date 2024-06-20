Во Владимире 1 июля представят благоустроенный Зерновский сквер Во Владимире продолжаются работы...

Во Владимире 1 июля представят благоустроенный Зерновский скверВо Владимире продолжаются работы по благоустройству. Работы проходят в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда" и региональной программы "Благоустроенный двор". Какие объекты преобразятся - расскажет Полина Лаптева.В Зерновском сквере - кипит работа. У памятника ветеранам подразделений особого риска появится новое благоустроенное пространство. Уже демонтировано старое дорожное покрытие, установлены поребрики. Сейчас ведутся подготовительные работы для укладки тротуарной плитки.Рафаэль Карагезян - генеральный подрядчик по благоустройству Зерновского сквера:- Уложена песочно-цементная смесь. И будет укладываться плитка. В сроки контракта укладываемся. В течение недели, двух, все будет готово.Работы ведутся в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" . На благоустройство сквера выделено 7 миллионов рублей. Работы планируется завершить до 1 июля текущего года.Алексей Шумник - начальник управления ЖКХ г. Владимира:- В полном объеме здесь будут заменены дорожки, освещение, видеонаблюдение, будут установлены карманы, чтобы установить лавочки.По федеральной программе также завершены работы по благоустройству территории многоквартирного дома №171 на улице Добросельской. О том, какие объекты будут приведены в порядок, решали сами жители - в рейтинговом онлайн-голосовании.Кроме того, по решению губернатора области Александра Авдеева, для реализации регионального проекта "Благоустроенный двор" во Владимире, в этом году из областного бюджета выделено более 300 миллионов рублей. На Добросельской №13 на месте ям и выбоин теперь ровная дорога.Марина Старикова - член правления ТСЖ "Альтернатива М":- Дом с 2002 года практически не знал ремонта по дворовой ситуации...И доходило до того, что люди ломали руки, ноги. Мы были обрадованы и удивлены, что нас наконец-то услышали.Всего во Владимире до конца этого года на средства муниципалитета, планируется заасфальтировать тротуары и проезды в 78 дворах и 10 прилегающих территориях.Полина Лаптева, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".