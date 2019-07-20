Алексей Панин раздувает очередной скандал. В провокационном
видео актер рассказывает о мальчике в своей постели.
Алексей Панин раздувает очередной скандал. В провокационном
видео актер рассказывает о мальчике в своей постели.
Ролик, который опубликовал в своем Instagram Алексей Панин, явно
постановочный. К моющемуся в душе голому актеру подходит девушка и заплетающимся
языком спрашивает, где ее трусы от красного пеньюара.
"Слушай, спроси, пожалуйста, у мальчика, который лежит
у меня на кровати", – отвечает Алексей Панин. На этом видео прерывается.
Пользователей ролик не впечатлил. Они отметили плохую игру
актеров. Да и сюжет, по их мнению, подкачал – нет ни извращенного секса, ни
даже знаменитой ноги.
Ранее в Сети появилось видео с развлечениями Алексея Панина,
на котором присутствует женская ступня. Эта история вдохновила юмориста Гарика
Харламова, который стал подшучивать над актером. В ответ Панин пообещал
рассказать Кристине Асмус, чем занимается шоумен в ее отсутствие.
Кроме того, опубликовал в социальных сетях снимок своей дочери, которой всего 11 лет.
При этом на фотографии девочка стоит с сигаретой. Ранее актер признавался, что вместе с девочкой отдыхает на нудистских пляжах – и не видит в этом ничего предосудительного.
Имя в последнее время связано не с работами в
кино, а со скандалами в соцсетях. Актер постоянно провоцирует публику роликами
со сценами извращений, обнаженной натуры. А еще ругает Россию и россиян,
грозясь уехать из страны – но никак почему-то не уедет.