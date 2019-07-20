Алексей Панин раздувает очередной скандал. В провокационном видео актер рассказывает о мальчике в своей постели.

Алексей Панин раздувает очередной скандал. В провокационномвидео актер рассказывает о мальчике в своей постели.Ролик, который опубликовал в своем Instagram Алексей Панин, явнопостановочный. К моющемуся в душе голому актеру подходит девушка и заплетающимсяязыком спрашивает, где ее трусы от красного пеньюара."Слушай, спроси, пожалуйста, у мальчика, который лежиту меня на кровати", – отвечает Алексей Панин. На этом видео прерывается.Пользователей ролик не впечатлил. Они отметили плохую игруактеров. Да и сюжет, по их мнению, подкачал – нет ни извращенного секса, нидаже знаменитой ноги.Ранее в Сети появилось видео с развлечениями Алексея Панина,на котором присутствует женская ступня. Эта история вдохновила юмориста ГарикаХарламова, который стал подшучивать над актером. В ответ Панин пообещалрассказать Кристине Асмус, чем занимается шоумен в ее отсутствие.Кроме того, опубликовал в социальных сетях снимок своей дочери, которой всего 11 лет.При этом на фотографии девочка стоит с сигаретой. Ранее актер признавался, что вместе с девочкой отдыхает на нудистских пляжах – и не видит в этом ничего предосудительного.Имя в последнее время связано не с работами вкино, а со скандалами в соцсетях. Актер постоянно провоцирует публику роликамисо сценами извращений, обнаженной натуры. А еще ругает Россию и россиян,грозясь уехать из страны – но никак почему-то не уедет.